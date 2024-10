Settimana di esordi per la Volley Modica, si comincia con gli under 19, domenica il via alla serie A3, mercoledì 16 sarà la volta degli under 17

Per l’Avimecc Modica è una settimana importante, con l’inizio dei campionati giovanili e il debutto della prima squadra nel campionato di Serie A3, previsto per domenica alle 18 al “PalaRizza” contro Reggio Calabria. Oltre all’atteso esordio dei “Galletti” di coach Enzo Distefano, anche le formazioni giovanili del club, sotto la guida di Ciccio Italia e Francesca Giucastro, sono pronte per scendere in campo.

La formazione under 19, allenata da Ciccio Italia, darà il via alle competizioni questa sera alle 20 al Palazzetto dello Sport di Vittoria, dove affronterà la FreeVolley. Successivamente, mercoledì 16 ottobre, sarà il turno della squadra under 17 di Francesca Giucastro, che esordirà in casa contro la Free Ball Ragusa alle 20 presso il “Geodetico” di via Fabrizio.

Il responsabile del settore giovanile, Giorgio Scavino, ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante la preparazione. Ha sottolineato come queste competizioni siano propedeutiche anche per la seconda squadra, che parteciperà al campionato di Serie C e che sarà composta da una sintesi delle formazioni under 19 e under 17. Inoltre, Scavino ha evidenziato l’importanza della crescita dei gruppi, inclusi gli under 13 e under 15, che nel weekend hanno partecipato al Trofeo Roomy a Catania per prepararsi ai prossimi impegni stagionali.

