Settimana dell’allattamento materno dal ° 1 al 7 ottobre: anche l’Asp di Ragusa aderisce alle iniziative

Il Team Allattamento al Seno – ASP di Ragusa – aderisce alle iniziative programmate dalla Regione Siciliana in occasione della Settimana di allattamento al Seno dal 1° al 7 ottobre 2022.

Diverse le iniziative messe in campo – in occasione della Settimana di allattamento – in tutto il territorio della provincia. Il programma si può visionare ed è scaricabile sul sito dell’ASP:

https://www.asp.rg.it/news/2644-settimana-dell-allattamento-al-seno-1-7-ottobre-2022.html

Obiettivo della Settimana dell’allattamento materno è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza e il valore dell’allattamento al seno, come azione di prevenzione semplice, economica ed efficace che soddisfa per intero i bisogni nutrizionali del bambino nei primi sei mesi, rinforza il legame affettivo tra madre e figlio, e in più ha effetti benefici per la mamma, provati da evidenze scientifiche.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Unicef e le associazioni mediche di tutto il mondo raccomandano l’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita, seguito da un allattamento al seno complementare fino ai due anni e oltre.