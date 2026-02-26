Servizio civile universale, via libera a “Comuni da Vivere”: 20 opportunità per i giovani a Ragusa

Grande soddisfazione per Confcommercio Ragusa che annuncia l’approvazione e il finanziamento del progetto “Comuni da Vivere” nell’ambito del Servizio civile universale. Per la prima volta l’associazione provinciale ottiene un riconoscimento di questa portata, con l’assegnazione di 20 operatori volontari destinati a rafforzare le attività nelle sedi territoriali.

Il progetto è stato approvato a Roma dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, segnando un passaggio strategico nella crescita organizzativa dell’associazione e nella sua capacità di incidere concretamente sul territorio.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Assod per il supporto consulenziale fornito e al dottor Marco Santoro, che ha seguito con competenza e dedizione l’intero iter progettuale.

Manenti: “Un passo avanti per imprese e territorio”

“Siamo estremamente soddisfatti – dichiara il presidente provinciale Gianluca Manenti – L’arrivo dei volontari del Servizio civile universale rappresenterà un arricchimento concreto per le nostre sedi, sia in termini di accoglienza sia nel sostegno quotidiano alle attività svolte a favore dei nostri associati. È un passo avanti importante, che rafforza la nostra capacità di essere vicini alle imprese e al tessuto economico locale”.

Le parole del presidente sottolineano il valore strategico dell’iniziativa, che consolida il ruolo di Confcommercio come punto di riferimento per imprese, operatori economici e cittadini della provincia.

Giovani protagonisti tra servizi, educazione civica e turismo sostenibile

I volontari saranno coinvolti nel potenziamento dei servizi di informazione, supporto e orientamento, contribuendo a rendere le sedi dell’associazione ancora più accessibili e funzionali. Rafforzeranno inoltre le attività di ascolto dedicate agli operatori economici, con un’attenzione particolare alle esigenze del tessuto produttivo locale.

Il progetto “Comuni da Vivere” prevede anche azioni di animazione territoriale, percorsi di educazione civica e iniziative culturali, insieme a interventi mirati alla valorizzazione del turismo sostenibile. L’obiettivo è promuovere uno sviluppo responsabile, capace di coniugare crescita economica e tutela del territorio, coinvolgendo attivamente comunità e imprese.

Per Confcommercio Ragusa questo traguardo rappresenta un punto di partenza verso nuove progettualità dedicate ai giovani e alla partecipazione attiva, nella convinzione che investire nella formazione e nella cittadinanza significhi costruire il futuro della provincia.

Come presentare domanda per “Comuni da Vivere”

È possibile presentare domanda di partecipazione al progetto fino alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026. Gli aspiranti operatori volontari devono inoltrare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, disponibile all’indirizzo ufficiale https://domandaonline.serviziocivile.it.

