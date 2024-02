Serie D: i giovani della Volley Modica si aggiudicano il big match, al “Geodetico” battuta l’Astra Stadium

La giovane squadra dell’Avimecc Volley Modica ha compiuto un’impresa straordinaria ieri pomeriggio al “Geodetico”, vincendo il big match del campionato di serie D contro l’Astra Stadium Catania. In questa partita, è emerso il vero valore e il notevole spirito di crescita dei giovani giocatori, che stanno lavorando intensamente per migliorare soprattutto dal punto di vista caratteriale. La determinazione e il grande spirito di squadra sono stati fattori decisivi per la vittoria.

Nonostante abbiano dovuto inseguire gli avversari per lunghi tratti della partita, i ragazzi del Modica non si sono mai arresi e, con una grande resilienza, sono riusciti a superare le difficoltà e a ribaltare l’esito dei parziali. Questa vittoria contro un avversario diretto ha consentito alla squadra guidata da coach Ciccio Italia di mantenere il primo posto in classifica e di garantirsi l’accesso ai play-off, che rappresentava il primo obiettivo della stagione.

Ora, nell’ultima partita di regular season prevista per il 25 febbraio, i giovani modicani affronteranno il Paternò Volley in un altro match cruciale. L’obiettivo sarà quello di conquistare punti preziosi per assicurarsi il primo posto in classifica e garantirsi così un percorso più agevole nei play-off.

