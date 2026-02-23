Sergio Mattarella a Niscemi: visita a sorpresa del Capo dello Stato

Una visita inattesa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella porta oggi un segnale concreto di attenzione e vicinanza a Niscemi, ancora scossa dalla frana che ha reso inaccessibili centinaia di abitazioni. Il capo dello Stato si recherà in città in mattinata, prima di raggiungere Palermo nel pomeriggio per la IX Giornata dell’orgoglio dell’Avvocatura, per sottolineare l’impegno dello Stato verso le famiglie colpite e la comunità locale.

Parallelamente alla visita presidenziale, oggi sono stati erogati i primi 78 contributi destinati agli sfollati, per un importo di circa 800 euro a famiglia. L’intervento, definito dal capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina “un record assoluto in Italia per l’erogazione dei fondi in meno di un mese”, è stato possibile grazie al coordinamento tra il Comune di Niscemi e il Dipartimento regionale della Protezione civile, che hanno lavorato senza sosta per garantire un supporto immediato alle famiglie più vulnerabili.

La frana ha colpito la zona rossa di Niscemi, isolando numerose abitazioni e costringendo le famiglie a lasciare temporaneamente le proprie case. Oltre ai danni materiali, l’evento ha evidenziato le difficoltà quotidiane di chi improvvisamente si trova privato della propria abitazione. Le autorità locali e regionali continuano a monitorare il territorio e a programmare interventi per garantire la sicurezza e prevenire nuovi rischi.

Oltre alla visita del Presidente Mattarella, domani Niscemi accoglierà il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, che incontrerà cittadini, stampa e rappresentanti delle istituzioni locali. In serata Fratoianni sarà ad Agrigento per l’iniziativa “Prendiamoci cura della Sicilia”, insieme ad altri esponenti regionali e nazionali impegnati nella tutela del territorio e nel sociale.

