Sergio Garufi all’Asd Ragusa Calcio

L’Asd Ragusa Calcio 1949, che ha annunciato l’acquisizione di Sergio Garufi come nuovo giocatore della squadra. Il trequartista, 27 anni, originario di Giarre, è alto 178 centimetri ed è considerato un giocatore di grandissimo talento. La scorsa stagione, con il Flaminia Civita Castellana in Serie D, ha stabilito un record molto interessante, giocando 36 gare ufficiali, 34 in campionato e due in Coppa, senza mai essere sostituito neppure una volta.

La carriera di Garufi è impressionante, avendo iniziato la sua crescita calcistica nelle giovanili del Catania e vantando 7 presenze nella Serie B con la maglia dell’etnea nella stagione 2014-2015. Ha poi giocato in diverse squadre, come il Sant’Angelo, il Feralpisalò, il Catanzaro, la Lupa Roma, la Reggina e il Matera, sempre nella Serie C. Successivamente, ha trascorso due stagioni con il Latina in Serie D e le ultime due con il Flaminia Civita.

Garufi è entusiasta di fare la sua parte e crede che ci siano tutte le condizioni affinché l’obiettivo della squadra possa essere raggiunto. Con la sua esperienza e abilità, vuole contribuire al successo della squadra e rendere fieri i tifosi dell’Asd Ragusa Calcio 1949.