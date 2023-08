Serate danzanti abusive in provincia: sospese licenze a Marina, Scoglitti e Sampieri

Avevano organizzato delle serate danzanti ma la Polizia ha sospeso le loro attività. I controlli si sono concentrati a Marina di Ragusa, Scoglitti e Sampieri.

A Marina di Ragusa si stava svolgendo una serata danzante senza la licenza. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato sanzionato amministrativamente e denunciato all’Autorità Giudiziaria per l’apertura abusiva del locale di pubblico spettacolo. Anche a Scoglitti, è stata scoperta un’altra serata danzante senza la licenza. Anche in questo caso, il titolare è stato sanzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.

SOSPESA UNA LICENZA ANCHE A SAMPIERI

A Sampieri, invece, il Questore ha emesso una sospensione della licenza per trattenimenti danzanti per 5 giorni nei confronti del titolare di uno stabilimento. Questa decisione è stata presa a causa di diverse violazioni riscontrate, tra cui l’assenza del titolare, il superamento della capienza massima consentita, l’assenza di strumentazione per il conteggio dei clienti, la violazione degli orari consentiti e la carenza di personale per il servizio antincendio.