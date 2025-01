Serate danzanti abusive durante le festività natalizie e a Capodanno senza le autorizzazioni: denunciati titolari e organizzatori

Controlli e sanzioni da parte delle forze dell’ordine durante le festività di Natale e Capodanno in molti esercizi pubblici della provincia di Ragusa. L’operazione è stata condotta dalla Polizia, dai Carabinieri e dall GdF.

Violazioni rilevate nei controlli

Durante la notte di Capodanno in un locale del Comune di Ragusa, è stato organizzato un intrattenimento danzante con circa 300 persone presenti, senza verifica di agibilità della struttura né licenza del Questore. Il proprietario del locale e l’organizzatore dell’evento sono stati sanzionati amministrativamente e denunciati all’Autorità giudiziaria.

La notte dell’Epifania a Ragusa in un altro esercizio pubblico, è stata accertata un’attività abusiva di pubblico spettacolo con intrattenimento danzante e la presenza di circa 200 persone, senza le autorizzazioni richieste. Il gestore e l’organizzatore sono stati sanzionati amministrativamente e denunciati all’Autorità giudiziaria.

Nel Comune di Ispica durante i controlli amministrativi interforze, personale del Commissariato di Modica ha rilevato che in un esercizio pubblico di Ispica era in corso un intrattenimento danzante con circa 200 persone, in assenza della verifica di agibilità e della licenza del Questore. Anche in questo caso, il gestore e l’organizzatore dell’evento sono stati sanzionati e denunciati.

