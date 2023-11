Sequestrati 200 kg di pesce non tracciato tra ristoranti e pescherie. Operazione “Alalonga”

La Guardia Costiera di Pozzallo ha giocato un ruolo di rilievo nell’Operazione “Alalonga 2023”. Questa operazione di ampia portata ha coinvolto una serie di controlli rigorosi lungo la filiera ittica della Sicilia orientale, rappresentando un importante passo avanti nella lotta contro la pesca illegale e nella protezione delle preziose risorse ittiche del Mediterraneo.

Il “Team Ispettivo” composto dai militari esperti in pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera ha compiuto attività di vigilanza sia in mare che nei porti, negli approdi e nei punti di sbarco di questa giurisdizione costiera, dimostrando una dedizione senza pari alla causa.

L’obiettivo principale dell’operazione era garantire il rispetto del divieto di pesca e commercializzazione del pregiato “Tonno Alalunga”. Inoltre, l’azione mirava a contrastare la cattura e la vendita di esemplari sottomisura, pratica che è sempre proibita e mette a repentaglio la sostenibilità della pesca.

In collaborazione con i veterinari dell’ASP competente di Ragusa, la Guardia Costiera di Pozzallo ha ispezionato diversi esercizi commerciali, tra cui ristoranti e pescherie. Questi controlli hanno portato all’elevazione di sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro e al sequestro di circa 200 kg di prodotti ittici di vario tipo, privi di tracciabilità.

L’operazione “Alalonga 2023” mette in risalto il ruolo fondamentale della Guardia Costiera di Pozzallo nella preservazione delle risorse ittiche e nella lotta contro la pesca illegale in Sicilia orientale. La loro determinazione nel far rispettare le normative sulla pesca è fondamentale per garantire la salute degli ecosistemi marini e la sostenibilità della pesca nella regione. La Guardia Costiera continuerà a svolgere attività di questo tipo, contribuendo a una gestione responsabile delle risorse marine e a una filiera ittica legale e trasparente. foto di repertorio.