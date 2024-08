Sequestrate due aree parcheggio a Vendicari

Sono state sequestrate dai carabinieri del Comando tutela patrimonio culturale, due aree parcheggio utilizzate agli ingressi della riserva naturale di Vendicari, che ricade sotto il comune di Noto. Il blitz è avvenuto a seguito di un decreto emesso dalla Procura di Siracusa.

Sequestri in zona Marianelli, Calamosche e Vendicari

Sebbene le aree siano state sequestrate, così come riporta il quotidiano “La Sicilia”, non sono stati resi noti ancora i dettagli dell’operazione.

I sigilli riguardano alcune aree utilizzate come parcheggio che si trovano in alcuni ingressi principali della riserva naturale, vale a dire la zona di Marianelli, Calamosche e Vendicari stessa. Sono evidenti i disagi di questi giorni: molti, infatti, hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax nella bellissima riserva e il sequestro mette a dura prova gli avventori, costretti a cercare parcheggio in anfratti e strade sterrate e strette.

