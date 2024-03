“Senza Titolo”: si inaugura a Scicli, una mostra a cura di Antonio Sarnari con dieci autrici e autori della Sicilia Sud Orientale

La mostra di gruppo “Senza titolo”, curata da Antonio Sarnari, si terrà sabato 23 marzo alle 19.00 presso la Galleria Quam di Scicli. Dieci artisti emergenti della Sicilia Sud Orientale esporranno le proprie opere, presentando una varietà di linguaggi artistici che spaziano dalla pittura alla fenomenologia degli elementi, dal Decò digitale all’arte intimista e fumettista.

I partecipanti alla mostra sono Miriam Auteri, Giovanni Bongiovanni, Salvatore Chiollo, Martina Minauda, Maurizio Pometti, Alessandra Roccasalva, Filippa Santangelo, Gaia Terranova, Federica Tomasello e Mattia Virdieri. Ognuno di loro proporrà la propria ricerca o un progetto personale, specificamente per questa esposizione.

Il curatore, Antonio Sarnari, sottolinea l’importanza della poesia della relazione nell’arte, che può generare nuove connessioni e autenticità. La Galleria Quam, attiva da dodici anni e impegnata nelle principali fiere d’arte italiane, si distingue per la scoperta e la promozione di nuovi talenti, presentandoli al collezionismo e al mercato nazionale.

L’obiettivo della mostra è offrire una visione non omogenea delle opere, ma piuttosto una vicinanza tra personalità artistiche differenti ma autentiche. Sarnari sottolinea che questi artisti non sono da considerarsi minori, ma potenziali futuri grandi autori, e la mostra rappresenta un’opportunità per valutare la ricerca artistica e la maturità professionale di ciascuno.

L’inaugurazione della mostra sarà aperta al pubblico e saranno presenti gli artisti. L’ingresso è gratuito e la mostra sarà visitabile fino al 27 aprile negli orari di apertura della galleria.

