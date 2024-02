Sempre più cucciolate abbandonate a Ragusa: l’appello dell’Oipa alla sensibilità dei cittadini e all’adozione

Adottare un cucciolo è un gesto d’amore e l’appello dell’OIPA di Ragusa, i cosiddetti “angeli blu” è quello alla sensibilità di tutti.

Una nuova cucciolata è stata abbandonata. E questo accade spesso perchè i randagi non vengono sterilizzati in tempo. L’Oipa, da sempre, è in prima linea per affrontare i problemi legati al randagismo.

IL PROBLEMA DELLE STERILIZZAZIONI

La mancanza di sterilizzazioni da parte dell’ASL è un grave ostacolo, considerando l’alto tasso di randagismo e il rischio che comporta per la salute e il benessere degli animali, nonché per la sicurezza delle persone.

Gli sforzi dei volontari dell’OIPA, che operano completamente gratuitamente e a proprie spese, non possono essere sufficienti: è necessario che l’intera comunità si attivi ed è importante che anche le istituzioni competenti agiscano rapidamente, con interventi di sterilizzazione tempestivi.

In questo momento critico, è importante che tutti si uniscano per offrire il proprio supporto, sia attraverso donazioni, adozioni responsabili o sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Per info sulle adozioni dei cuccioli contatta i volontari OIPA di Ragusa.

© Riproduzione riservata