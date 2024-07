“Seguilasagoma”. L’ironica campagna dei sindacati per sensibilizzare Schifani sull’emergenza caldo nei cantieri. Tappa a Ragusa

La campagna di sensibilizzazione della FILLEA CGIL Sicilia, denominata “Seguilasagoma”, affronta l’emergenza caldo nei cantieri del settore delle costruzioni. La campagna, che attraverserà le principali città siciliane, farà tappa a Ragusa mercoledì 17 luglio alle ore 9:30 nell’area del Foro Boario.

L’iniziativa

Questa iniziativa utilizza l’ironia come strumento per attirare l’attenzione sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, un tema particolarmente rilevante durante l’estate, soprattutto in Sicilia. La campagna presenta una sagoma del presidente della Regione, Renato Schifani, che simboleggia l’assenza di azioni concrete da parte delle istituzioni per affrontare questa problematica.

Salvatore Tavolino, segretario generale della FILLEA CGIL di Ragusa, ha dichiarato che l’obiettivo della campagna è informare e denunciare i rischi legati alle alte temperature, utilizzando l’ironia per evidenziare la gravità della situazione. La campagna prevede il “Schifani Tropical Tour”, un tour che toccherà tutte le province siciliane. Durante gli eventi, verranno poste delle domande alla sagoma del presidente Schifani riguardanti l’emergenza caldo.

Tavolino sottolinea l’urgenza di un’ordinanza regionale e di un segnale di sensibilità da parte della Regione per risolvere i problemi legati alla sicurezza sul lavoro.

