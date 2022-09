Se tu non puoi lo accompagno io! L’iniziativa a Modica per aiutare i genitori che non possono accompagnare i figli a scuola. Nasce il #passaggiosospeso

Un’iniziativa dello Scontrino Sospeso di Modica che ha deciso di provare ad aiutare, concretamente, tutti i genitori che non possono accompagnare i figli a scuola e che non possono godere del trasporto gratis.

“A beneficio di tutti quei genitori, e non sono pochi, che per decisione del Comune di Modica non possono più godere dei trasporti alunni gratis, si chiede la disponibilità immediata ai genitori di bambini in età scolare di mettere a disposizione posti in auto per i bambini delle famiglie in difficoltà.



Si tratta di un aiuto concreto a favore di bambini e delle famiglie che non possono permettersi il trasporto, offrendo la disponibilità del tragitto per la scuola di appartenenza.

Ci sono centinaia di macchine che si muovono ogni mattina per accompagnare anche un solo bambino, ci rivolgiamo alla loro sensibilità senza chiedere variazioni di itinerari o altro.



Mandate le vostre segnalazioni scrivendo a: scontrinosospesomdcmodica@gmail.com.

E’ sufficiente sapere il numero dei posti ed il tragitto, comprensivo di orari di andata e rientro.

Saranno valutate, sicurezza e responsabilità, oltre che famiglie disponibili e famiglie richiedenti aiuto.

Lo Scontrino Sospeso Emergenza Covid19 il nostro tendere la mano!”