“Se Colapesce si stancasse”: ad Acate si presenta il libro di Alan David Scifo

Sarà presentato ad Acate il libro “Se Colapesce si stancasse” del giornalista Alan David Scifo. La presentazione del libro si terrà nello spazio “Paspartù” del centro Ciss, Cooperazione internazionale Sud Sud, in via Duca D’Aosta. Il libro tratta di alcuni argomenti di scottante attualità, tra ciu l’inquinamento delle dune di plastica di Acate. Oltre all’autore, ci saranno anche Riccardo Zingare di Terre Pulite, Michele Mililli del sindacato Usb, Alessia Gambuzza di Legambiente e Sebastiano Cugnata, del progetto Trasformare la fascia trasformata.

L’incontro, condotto dal giornalista Jerry Italia, tratterà dell’inquinamento raccontato nel libro di Alan David Scifo, che tratta della distruzione della Sicilia dovuta ai poli petrolchimici e alla vittoria dell’industria sulla salute dell’uomo. Da Acate a Lampedusa, da Gela ad Augusta, il testo racconta dei volti e delle imprese di chi combatte contro l’inquinamento dell’isola, dei tanti “Colapesce” che, come l’essere leggendario si impegnano a sostenere la Sicilia per non farla affondare. Oltre all’inquinamento della costa di Acate, si parlerà anche del mancato rispetto dell’ambiente e del territorio tra Acate e Vittoria, oltre allo sfruttamento e al malaffare che ruotano attorno al mercato ortofrutticolo. Alan David Scifo è un giornalista d’inchiesta che collabora con i maggiori giornali nazionali come L’Espresso, Il Fatto Quotidiano e Repubblica, oltre a lavorare per il programma Ore14 su Rai2. “Se Colapesce si stancasse” è il suo secondo libro dopo “Sud del Sud”. L’incontro si terrà alle 18:30.

