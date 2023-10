Scuole sicure nel Ragusano. Un piano di intervento per 14 milioni di euro con fondi del PNRR già finanziati

E’ l’autunno della ripresa con l’avvio dei cantieri in quelle scuole iblee destinatarie di finanziamenti nell’ambito del PNRR. L’Ufficio tecnico del Libero Consorzio comunale di Scicli, diretto dall’ingegnere Carlo Sinatra, assieme agli uffici amministrativi, all’ufficio gare ed all’Unità di progetto, ha lavorato per mesi riuscendo ad appaltare i lavori nelle sedi degli istituti scolastici del Ragusano passaggio necessario per l’avvio dei lavori.

I 14 milioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza vanno ad otto diversi interventi.

Interventi già autorizzati dal Ministero dell’Istruzione e finanziati dall’Unione europea nell’ambito del fondo “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica – NextGenerationEU”. Riguardano l’Ipsia di Vittoria (3.500.000 euro), l’Istituto Curcio di Ispica (2,6 milioni di euro), l’Istituto Cataudella di Scicli (4,3 milioni di euro), l’Istituto Carducci di Comiso (2.750.000 euro), il Liceo Mazzini-Cannizzaro di Vittoria (907.500 euro), l’Ipsar Grimaldi di Modica (73.371,10 euro), l’IIS Vico-UmbertoI-Gagliardi di Ragusa (48.682,70 euro).

Al Libero Consorzio comunale di Ragusa altri fondi per impianti sportivi.

All’ente di viale del Fante sono stati destinati due importanti finanziamenti (oltre 5 milioni di euro) per il potenziamento delle strutture sportive annesse alle scuole di competenza a valere sul “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole – Next GenerationEU”. Prevista la costruzione di una palestra presso l’Istituto Curcio di Ispica (1.889.860 euro) e la costruzione di una palestra presso l’Istituto Archimede di Modica (1.890.000 euro). Finanziate anche la riqualificazione di aree sportive all’aperto in via Ho Chi Min a Comiso (600.000 euro) e la riqualificazione di aree sportive all’aperto in contrada Bommacchiella a Scicli (637.788,50 euro).