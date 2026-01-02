Scuole più sicure a Ragusa: quasi 900 mila euro per l’adeguamento antincendio di cinque plessi

Il Comune di Ragusa ha ottenuto un finanziamento significativo per l’adeguamento alla normativa antincendio di diversi edifici scolastici cittadini, rafforzando così i livelli di sicurezza per studenti, docenti e personale.

Il risultato è frutto di un lavoro avviato nei mesi scorsi, che ha portato l’amministrazione comunale a partecipare al bando nazionale per l’adeguamento degli edifici scolastici. Dei sei progetti presentati, il numero massimo consentito per un Comune capoluogo, cinque sono stati finanziati, mentre un sesto è stato ammesso in graduatoria e potrà essere recuperato attraverso lo scorrimento.

I plessi interessati dai finanziamenti sono Diodoro Siculo, Cesare Battisti, Ecce Homo, Quasimodo di via Portovenere e Vann’Antò, che complessivamente beneficeranno di risorse pari a 860 mila euro. Anche il plesso Palazzello Cervino resta in corsa e potrà essere inserito in un secondo momento, qualora si liberino ulteriori fondi.

L’intervento si inserisce in un percorso già avviato dal Comune, che negli ultimi mesi ha effettuato un monitoraggio puntuale delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e ha realizzato alcuni interventi direttamente con risorse proprie. I nuovi finanziamenti consentiranno ora di rafforzare e completare questo lavoro, intervenendo in modo più strutturato sui plessi interessati e liberando risorse comunali da destinare anche ad altre scuole.

«È un risultato che premia la programmazione e l’attenzione costante verso le nostre scuole – sottolinea il sindaco Peppe Cassì – La sicurezza degli studenti è una priorità assoluta e questo finanziamento ci permette di fare un passo concreto nella direzione giusta, valorizzando il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi e dando continuità agli interventi già avviati».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alla Pubblica Istruzione Catia Pasta, che evidenzia l’importanza dell’operazione non solo dal punto di vista tecnico ma anche educativo: «Scuole più sicure significano comunità scolastiche più serene. Investire sull’adeguamento degli edifici vuol dire creare ambienti migliori per l’apprendimento e per la crescita dei nostri ragazzi. Continueremo a lavorare per intercettare ogni opportunità utile a migliorare la qualità delle strutture scolastiche cittadine».

