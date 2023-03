Scuolabus elettrici in arrivo a Ragusa

Ragusa sta facendo la sua parte per contrastare la crisi climatica, e lo fa investendo in un progetto che promuove il trasporto sostenibile. Grazie ad un finanziamento del Ministero della transizione ecologica, il Comune di Ragusa ha deciso di acquistare otto nuovi scuolabus totalmente elettrici, che entreranno in servizio dal prossimo anno scolastico.

Un passo in avanti verso la transizione ecologica

Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella promozione della mobilità sostenibile nella città, e dimostra come Ragusa stia già facendo la sua parte per ridurre le emissioni di CO2 e contribuire alla salvaguardia del nostro pianeta. Con l’acquisto di questi nuovi scuolabus, il Comune di Ragusa si pone all’avanguardia nella lotta al cambiamento climatico e dà un esempio concreto di come sia possibile fare la differenza.