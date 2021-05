Scuola: alla Sicilia oltre 14 milioni per il "Piano Estate". A Ragusa e provincia 1 milione - Ragusa Oggi

Scuola: alla Sicilia oltre 14 milioni per il “Piano Estate”. A Ragusa e provincia 1 milione

Condividi su:

“E’ stato pubblicato dal Ministero dell’Istruzione il decreto di riparto che destina le somme nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021. Alle scuole della Sicilia sono destinati oltre 14 milioni di euro. Ecco il riparto per singola provincia: Palermo e provincia 3 milioni e 500 mila euro;

Catania e provincia oltre 3 milioni 250 mila euro; Oltre di 1 milione e 500 mila euro per Messina e provincia; Agrigento e provincia oltre 1 milione e 200 mila euro; Trapani e provincia oltre 1 milione e 200 mila euro; Siracusa e provincia 1 milione e 100 mila euro; Quasi 1 milione di euro per Ragusa e provincia; Oltre 400 mila euro per Enna e provincia.

Queste somme, stanziate dal DL Sostegni per un totale di 150 milioni di euro per tutto il territorio nazionale, vengono destinate per supportare le istituzioni scolastiche statali nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extra curricolare dei nostri studenti.

L’obiettivo, infatti, è quello di migliorare le loro competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività di recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo dei ragazzi nel periodo che intercorre tra la fine delle attività didattiche dell’A.S. 2020/2021 e l’inizio di quelle del nuovo anno”, così in una nota il Sottosegretario all’Istruzione Barbara Floridia.