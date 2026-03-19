L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa ha pubblicato un avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali destinati a medici in quiescenza, con l’obiettivo di rafforzare i servizi ospedalieri e garantire la continuità assistenziale. Il provvedimento è stato formalizzato con la delibera n. 563 del 14 marzo e rientra nelle azioni avviate dalla Direzione strategica per […]
Screening gratuito dell’udito a Ragusa: test promosso grazie al progetto “Ascoltami”
19 Mar 2026 11:50
Il Comune di Ragusa, attraverso l’Assessorato alle Politiche della Salute, promuove un’importante iniziativa dedicata alla salute uditiva. Venerdì 20 marzo 2026, presso l’Ambulatorio del Centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni 69/a, sarà possibile sottoporsi a uno screening gratuito dell’udito, realizzato in collaborazione con il progetto “Ascoltami” e con il supporto di Amplifon.
L’iniziativa, pensata per contrastare l’ipoacusia, prevede l’esecuzione di test uditivi rapidi, non invasivi e con risultato immediato, eseguiti da audioprotesisti qualificati con tecnologie all’avanguardia. L’attività si svolgerà durante l’intera giornata, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, offrendo ai cittadini l’opportunità di monitorare lo stato del proprio udito seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che suggerisce un controllo annuale.
Per garantire una gestione ottimale degli appuntamenti è richiesta la registrazione preventiva, fino a esaurimento posti, tramite email all’indirizzo ascoltami@jesurum-leoni.com oppure via WhatsApp o SMS al numero 351 3655676. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per la prevenzione e la cura dell’udito, permettendo di individuare eventuali problemi in modo tempestivo e di ricevere consigli professionali su come proteggere e migliorare la salute uditiva.
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