Screening gratuito dell’udito a Ragusa: test promosso grazie al progetto “Ascoltami”

Il Comune di Ragusa, attraverso l’Assessorato alle Politiche della Salute, promuove un’importante iniziativa dedicata alla salute uditiva. Venerdì 20 marzo 2026, presso l’Ambulatorio del Centro Polifunzionale di via Napoleone Colajanni 69/a, sarà possibile sottoporsi a uno screening gratuito dell’udito, realizzato in collaborazione con il progetto “Ascoltami” e con il supporto di Amplifon.

L’iniziativa, pensata per contrastare l’ipoacusia, prevede l’esecuzione di test uditivi rapidi, non invasivi e con risultato immediato, eseguiti da audioprotesisti qualificati con tecnologie all’avanguardia. L’attività si svolgerà durante l’intera giornata, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00, offrendo ai cittadini l’opportunità di monitorare lo stato del proprio udito seguendo le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che suggerisce un controllo annuale.

Per garantire una gestione ottimale degli appuntamenti è richiesta la registrazione preventiva, fino a esaurimento posti, tramite email all’indirizzo ascoltami@jesurum-leoni.com oppure via WhatsApp o SMS al numero 351 3655676. L’iniziativa rappresenta un’opportunità concreta per la prevenzione e la cura dell’udito, permettendo di individuare eventuali problemi in modo tempestivo e di ricevere consigli professionali su come proteggere e migliorare la salute uditiva.

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