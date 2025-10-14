Scoprire se stessi, riconnettersi con le emozioni: Ragusa ospita il Counseling Day 2025

Due appuntamenti per scoprire come migliorare la qualità della vita tra mente, corpo e anima.

RAGUSA – Torna anche a Ragusa il Counseling Day, la grande iniziativa nazionale promossa da AssoCounseling, l’associazione di categoria che riunisce professionisti e scuole di formazione, per far conoscere in tutta Italia la cultura del counseling e il valore della relazione d’aiuto.

Dal 17 al 25 ottobre 2025, in occasione della Giornata nazionale del counseling che si celebra il 21 ottobre, centinaia di eventi gratuiti si terranno contemporaneamente dalla Valle d’Aosta alla Sicilia.

A Ragusa sono previsti due appuntamenti patrocinati dal Libero Consorzio Comunale e dal Comune di Ragusa.

Il 20 ottobre alle 18.00 , al Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61, Elvira Adamo e Vanni Mezzasalma guideranno l’incontro “Dalla pelle al cuore: dialoghi tra mente e corpo”, un viaggio nelle connessioni profonde tra emozioni, pensiero e fisicità.

Il 21 ottobre alle 17.30, al Teatro della Badia in corso Italia 103, sarà invece Annalisa Ronchi a condurre "Gli armonici dell'anima", un percorso esperienziale che invita a riscoprire il proprio equilibrio interiore.

Entrambi gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti, nel segno di una cultura della consapevolezza e della crescita personale.

Informazioni e programma completo sul sito ufficiale 👉 www.counselingday.it/calendario.

Il Counseling Day rappresenta un’occasione preziosa per scoprire come migliorare la qualità della propria vita, trovare uno spazio per conoscersi meglio, ristabilire le proprie priorità e connettersi al proprio mondo emotivo.

