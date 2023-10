Scoppia ruota al decollo: aereo Ryanair costretto all’atterraggio di emergenza

E’ successo il 29 ottobre ad un Boeing 737-800 di Ryanair, targato EI-EVK, in volo FR-9561 da Faro (Portogallo) a Belfast Aldergrove, NI (Regno Unito) con 189 persone a bordo. Partito dalla pista 28 di Faro, stava salendo al livello di crociera quando il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza, a causa di problemi meccanici sorti sull’aereo, dovuti allo scoppio di uno dei pneumatici durante il decollo alle 07:50 e dopo essere stati informati che sulla pista di partenza erano stati trovati detriti di pneumatici, identificati come appartenenti al loro aereo.

L’aereo ha eseguito un avvicinamento basso all’aeroporto di Faro, quindi si è posizionato a 4.000 piedi per scaricare il carburante sulla Baia di Faro prima dell’atterraggio, per circa 35 minuti, per garantire un atterraggio sicuro e successivamente è atterrato sulla pista 28, circa 82 minuti dopo la partenza. Le squadre di emergenza hanno agito rapidamente e l’aeroporto è stato chiuso per motivi di sicurezza. Nonostante uno pneumatico distrutto visto “svolazzare”, l’atterraggio di emergenza è stato effettuato in sicurezza.

Nessuno dei passeggeri e i cinque membri dell’equipaggio a bordo è rimasto ferito. I passeggeri, hanno potuto lasciare tranquillamente l’aereo e mettersi in salvo. Un Boeing 737-800 sostitutivo, immatricolato EI-EVF, posizionato a Faro, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha ripreso il volo e attualmente si stima che il viaggio raggiungerà Belfast con un ritardo di circa 10,5 ore.