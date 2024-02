Scoperti a rubare rame nell’ex convento di Ibla, due arresti

Sono stati scoperti a rubare rame nell’ex convento di Ibla e per questo sono stati arrestati in flagranza di reato un trentenne e un ventottenne, entrambi residenti a Ragusa. L’accusa è di furto aggravato in concorso. Dopo una segnalazione, i carabinieri si sono recati presso il Convento di Santa Maria del Gesù, in fase di restauro, e hanno notato un infisso aperto in modo anomalo.

Durante l’ispezione del cantiere, i Carabinieri hanno individuato due persone intenti a nascondersi dietro due colonne, successivamente identificati come i due arrestati. I sospettati sono stati fermati e trovati in possesso di una borsa contenente attrezzi da scasso e materiale in rame.

In seguito a un’ispezione più approfondita della struttura, è emerso che diverse tubature e condutture in rame erano state danneggiate, causando danni per un valore stimato di oltre 15.000 euro. Sono stati posti ai domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

