Scontro tra Tir e tre auto. Otto feriti in ospedale
27 Ago 2025 18:16
di Pinella Drago – Otto feriti, un Tir e tre auto. Quest i numeri dell’incidente stradale che si verificato a Modica sul cavalcavia che sovrasta la strada per Marina di Modica e Pozzallo. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. I feriti non sono gravi, fra di essi anche una donna in gravidanza. Lo scontro è avvenuto fra il Tir ed un’auto che avrebbe investito altre due vetture. Il traffico ha subito rallentamenti. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. I carabinieri e la polizia locale sul posto. Due le ambulanze accorse che hanno portato i feriti in ospedale. Foto di repertorio
