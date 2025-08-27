Scontro tra Tir e tre auto. Otto feriti in ospedale

di Pinella Drago – Otto feriti, un Tir e tre auto. Quest i numeri dell’incidente stradale che si verificato a Modica sul cavalcavia che sovrasta la strada per Marina di Modica e Pozzallo. La dinamica è al vaglio degli inquirenti. I feriti non sono gravi, fra di essi anche una donna in gravidanza. Lo scontro è avvenuto fra il Tir ed un’auto che avrebbe investito altre due vetture. Il traffico ha subito rallentamenti. La strada è stata chiusa per permettere i rilievi. I carabinieri e la polizia locale sul posto. Due le ambulanze accorse che hanno portato i feriti in ospedale. Foto di repertorio



© Riproduzione riservata