Scontro tra due auto alla periferia di Comiso: due feriti lievi

Scontro tra due auto nel pomeriggio a Comiso, alla periferia dell’abitato, lungo la strada che conduce in direzione di Vittoria. Due auto si sono scontrate all’intersezione tra la strada statale 115 in dir4zione di Vittoria (via san Biagio) e la strada che – per chi proviene da Vittoria – conduce in direzione di via Gandhi, limitrofa al Parco Baden Powell.

A scontrarsi due auto, una Bmw e una Wolkswagen. Feriti, per fortuna in maniera non grave, i due autisti che sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza all’ospedale di Vittoria. Il traffico è stato deviato in uno dei sensi di marcia. Sul luogo dell’incidente gli agenti della Polizia.

