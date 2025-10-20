Scontro frontale sulla Vittoria–Scoglitti: auto si cappotta, due feriti in ospedale

VITTORIA – Un nuovo incidente stradale questa mattina ha riportato l’attenzione su uno dei tratti più pericolosi del territorio vittoriese: la ex Strada Provinciale 17, che collega la città alla frazione balneare di Scoglitti. Intorno alle 10:30, nei pressi della rotatoria di contrada Cicchitto Gaspanella, si sono scontrate frontalmente una Ford C-Max con targa estera e una Ford EcoSport, provocando il ferimento di due persone.

A bordo della C-Max viaggiava una ragazza di circa 20 anni, rimasta contusa con escoriazioni agli arti e un lieve trauma cranico. Nell’altro veicolo, l’EcoSport, si trovava un anziano di 72 anni, che ha riportato contusioni al torace e alle gambe. Entrambi sono stati assistiti sul posto dal personale del 118 e poi trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, dove i medici hanno escluso complicazioni: i due sono stati dimessi dopo i controlli di rito.

Secondo i primi accertamenti della Polizia Municipale, intervenuta per i rilievi, l’incidente sarebbe stato causato da un sorpasso. Le cause restano comunque in corso di verifica, ma non si esclude che a contribuire siano state anche le condizioni scivolose dell’asfalto.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno rimosso detriti e residui di olio dalla carreggiata, consentendo la riapertura al traffico solo intorno alle 13:00. Durante le operazioni di soccorso si sono formate lunghe code, fino a 2 chilometri, soprattutto in direzione Scoglitti. ricerca fotografica di Franco Assenza.

© Riproduzione riservata