Scontro frontale a Roccazzo: un ferito

Un incidente stradale si è verificato stamani in Contrada Roccazzo, territorio di Chiaramonte Gulfi. Per cause ancora in fase di accertamento, una Skoda e una Volvo hanno avuto un impatto frontale.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i Vigili del Fuoco e una pattuglia della Polizia Stradale. Un uomo è stato trasportato dal 118 in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni, per fortuna, non desterebbero preoccupazione.

