Scontro fra due auto a Ragusa

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio in via Piemonte a Ragusa. L’impatto è avvenuto fra due autovetture, per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Una delle auto è andata a sbattere contro un muro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Foto: Salvo Bracchitta.

Notizia in aggiornamento