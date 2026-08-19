Scontro auto – tir a Vittoria: muore donna di 40 anni

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Una donna di 40 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale che si è verificato a Vittoria nella zona vicina al mercato ortofrutticolo di contrada Fanello stamani intorno alle 12. La donna, Teresa Floriddia, si trovava a bordo di una Fiat Punto, condotta dal marito che – per cause ancora da accertare – si è scontrata con un mezzo pesante. Ai primi soccorritori le condizioni della donna sono apparse subito molto gravi ed è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Poi però è stata caricata in ambulanza, ma è morta durante il tragitto verso l’ospedale, pochi minuti dopo il tragico scontro. Il marito e i due figli, entrambi minorenni, che si trovavano a bordo della vettura, sono stati feriti in modo meno grave. Anche l’autista del mezzo pesante ha riportato solo ferite lievi.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale di Vittoria.

Contributo fotografico: Franco Assenza

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