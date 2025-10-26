Scontro auto – moto tra Vittoria e Santa Croce Camerina: feriti due centauri

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18,30, lungo la strada provinciale 18 che collega Vittoria e la zona del cimitero alla strada provinciale 20 Comiso – Santa Croce Camerina.

A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono stati una Fiat Panda e una moto Lamborghini. La peggio è toccata al motociclista e al suo passeggero che sono finiti sull’asfalto. Sono stati caricati in ambulanza e portati in ospedale a Vittoria. Le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi. Per entrambi la prognosi è di 5 giorni

L’incidente si è verificato non distante dal fiume Ippari e dalla zona dove si stanno concludendo i lavori di realizzazione del ponte che sormonta il torrente.

