Scontro auto – moto tra Vittoria e Santa Croce Camerina: feriti due centauri
26 Ott 2025 21:36
Grave incidente nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18,30, lungo la strada provinciale 18 che collega Vittoria e la zona del cimitero alla strada provinciale 20 Comiso – Santa Croce Camerina.
A scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono stati una Fiat Panda e una moto Lamborghini. La peggio è toccata al motociclista e al suo passeggero che sono finiti sull’asfalto. Sono stati caricati in ambulanza e portati in ospedale a Vittoria. Le loro condizioni, per fortuna, non sono gravi. Per entrambi la prognosi è di 5 giorni
L’incidente si è verificato non distante dal fiume Ippari e dalla zona dove si stanno concludendo i lavori di realizzazione del ponte che sormonta il torrente.
