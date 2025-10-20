In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si celebrerà il 29 ottobre 2025, la U.O.C. di Neurologia – Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, diretta dal dottor Antonello Giordano, promuove un’importante iniziativa di screening cerebrovascolare gratuito, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e sensibilizzare la popolazione sui principali fattori di […]
Scontro auto-moto a Comiso: un diciannovenne in ospedale
20 Ott 2025 14:46
Un giovane diciannovenne è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato a Comiso, sulla rotatoria di intersezione tra via San Biagio e via Biscari. Il giovane, originario di Comiso, che viaggiava in sella ad una Vespa, procedeva in direzione di Vittoria e si è scontrato con una vettura Opel Q2 che proveniva dalla direzione di Acate.
La peggio è toccata al giovane che è finito sull’asfalto. È stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Vittoria. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Comiso.
