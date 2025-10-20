Scontro auto-moto a Comiso: un diciannovenne in ospedale

Un giovane diciannovenne è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato a Comiso, sulla rotatoria di intersezione tra via San Biagio e via Biscari. Il giovane, originario di Comiso, che viaggiava in sella ad una Vespa, procedeva in direzione di Vittoria e si è scontrato con una vettura Opel Q2 che proveniva dalla direzione di Acate.

La peggio è toccata al giovane che è finito sull’asfalto. È stato caricato in ambulanza e trasportato in ospedale a Vittoria. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia locale di Comiso.

