Scontro auto – bici a Vittoria: ciclista a terra, finisce in ospedale

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 115, nel tratto che dalla via Diaz conduce in direzione di Gela, di fronte ai punti vendita di alcune catene commerciali.

A scontrarsi sono state un’auto e una bici. È stato proprio il ciclista ad avere la peggio e a cadere rovinosamente a terra. Il giovane, un cittadino di origini straniere, è stato soccorso, caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale Guzzardi di Vittoria. Ha riportato gravi ferite, ma non corre pericolo di vita.

Ad effettuare i rilievi sono stati gli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Filippo Pancrazi. Si sta cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio. Nella strada, molto trafficata, a quell’ora transitavano molte auto, alcune delle quali si sono fermate per prestare soccorso al ciclista.

