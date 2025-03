Sconfitta interna per lo Scicli Social Club di pallamano nella gara interna con l’Albatro

Gioco opaco e troppi errori. Chiusa con una sconfitta la gara casalinga che, sul rettangolo del geodetico di Jungi a Scicli, ha visto soccombere i locali sotto il fuoco dell’Albatro Siracusa. Squadra ospite ben organizzata dal punto di vista tecnico e della tenuta atletica. Ancora una volta, come successo in altre partite casalinghe, i padroni di casa si sono resi al cospetto di un avversario che, sulla carta, non sembrava irresistibile. Il coach Luca Ammatuna ha recuperato in extremis Manuel Carbone e Bassem Nakoue dagli infortuni che, li ha fatti sedere in panchina ad inizio gara, schierando un inedito “sette”: Iacono in porta, Ballaera, Ficili, Occhipinti, Sammito, Drago e Ciavorella. La panchina è stata infoltita da alcuni promettenti under 16.

Al riposo gli ospiti sono andati in largo vantaggio (13-20); si sperava in una ripresa dei gialloverdi locali che, nonostante encomiabili in quanto ad impegno, sono stati imprecisi. Al rientro i locali hanno dato la sensazione di essere tornati in partita, segnando quattro reti di fila e attuando una buona difesa in appena otto minuti. A seguire un calo pauroso, una serie di errori e l’ingresso in campo gli under 16 Aprile, Mormina, Nigro e Cieci. “In sede di presentazione della partita avevo detto delle difficoltà a cui andavamo incontro – ha affermato Luca Ammatuna – abbiamo fatto il possibile. Venivamo da una settimana in cui abbiamo lavorato con un organico ridottissimo. Non guardando il risultato finale che ci vede perdenti, mi corre l’obbligo ringraziare tutti i ragazzi per lo spirito di squadra che hanno mostrato, anche se alcuni in non perfette condizioni fisiche”.

Tabellino

SCICLI SOCIAL CLUB – ALBATRO 24-32 (pt 13-20).

SCICLI SOCIAL CLUB: Iacono (1), Aprile, Ballaera, Nakoue (3), Nigro, Ficili (6), Occhipinti (4), Carbone (3), Ciavorella (5), Drago, Martino (1), Costa (1), Sammito, Cieci, Mormina.

Allenatore: Luca Ammatuna.

ALBATRO: Fontana, Rametta, Provenzano (3), Calvo, Cavallaro (1),

Pivato (1), Giuffrida (10), D’Alberti (5), Scollo, Miceli, Sortino (1), Schiavone (2), Chaar (9), Ficara.

© Riproduzione riservata