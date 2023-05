Scoglitti: tenta di sparare a un connazionale per rapinarlo. Arrestato

Ha sparato a un connazionale per tentare di rapinarlo. E’ successo a Scoglitti. L’autore è un giovane tunisino, Y.M.A., 21 anni, che è stato arrestato dai carabinieri. L’espisodio si è verificato il 4 maggio. Un cittadino tunisino stava rincasando dopo una giornata lavorativa quando è stato avvicinato da un suo connazionale armato di pistola. L’aggressore gli ha intimato di consegnargli il denaro ma l’uomo, invece, è riuscito a scappare. Per fermarlo, il tunisino gli ha sparato ma per fortuna la vittima è rimasta incolume.

LE INDAGINI

Sono state immediatamente chiamate le Forze dell’Ordine. Il bossolo esploso è stato subito sequestrato e, dopo aver ricevuto una denuncia da parte della vittima, è stato anche identificato l’aggressore. I carabinieri hanno anche ritrovato una pistola semiautomatica in casa, risultata essere compatibile con il bossolo sequestrato. Y.M.A., è stato fermato per tentata rapina aggravata dall’uso dell’arma e condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa. A seguito dell’udienza di convalida del fermo, per l’uomo è stato disposto il carcere.