Scoglitti: ruba monopattino a un bambino di 12 anni. Ritrovato, il piccolo ringrazia i carabinieri con un disegno

Rubano un monopattino elettrico a un bambino maltese di 12 anni a Scoglitti. L’episodio si è verificato nel centro della frazione marinara ma i carabinieri lo hanno recuperato. E’ stata la madre del bambino a presentare la denuncia: suo figlio aveva parcheggiato il monopattino all’ingresso di un bar per comprare una bibita, ma quando è uscito, ha scoperto che il monopattino non c’era più.

L’INDAGINE: L’AUTORE DEL FURTO ERA UN GIOVANE STRANIERO

Avviata l’indagine, visionati i filmati delle telecamere di sorveglianza del bar e sentite anche le testimonianze, i militari sono riusciti a identificare il responsabile del furto, un giovane tunisino, B.Z., di 23 anni. Lo straniero è stato deferito dai carabinieri in stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Il monopattino è stato recuperato dai Carabinieri e restituito al bambino. Contestualmente hanno restituito il monopattino elettrico al piccolo proprietario che ha consegnato alla Stazione di Scoglitti un disegno, realizzato a mano, in segno di riconoscenza per l’operato dei Carabinieri.