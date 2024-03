Sciopero in Tribunale, rinviate le udienze

Udienze rinviate e attività d’aula bloccata anche al Tribunale di Ragusa per lo sciopero di fonici, trascrittori e stenotipisti forensi, tecnici che operano nel servizio di documentazione dei processi. L’astensione dal lavoro è stata indetta da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti.

LA RICHIESTA DI UN TAVOLO DI CONFRONTO

I rappresentanti di questa tipologia di lavoratori (che opera con servizi affidati in appalto esterno dal ministero della Giustizia) essenziali per lo svolgimento del processo, chiedono l’attivazione di un tavolo permanente di confronto sindacale, per il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali dell’appalto in scadenza, con la prospettiva che si possa avviare un percorso che porti alla stabilizzazione nell’organico del ministero. Sono garantite solo le udienze che hanno carattere di urgenza e indifferibilità e alcune discussioni che non necessitano di fonoregistrazione

