Scicli, viola i domiciliari e aggredisce il padre della ex: in carcere 21enne

Era ai domiciliari perchè accusato di atti persecutori e ha deciso di violare la misura per aggredire il padre dell’ex compagna. Un 21enne di Scicli è stato trasferito in carcere dopo la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere, disposta dal Tribunale di Ragusa su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Tenenza di Scicli.

Il giovane si trovava già agli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico per fatti risalenti al 2025. Secondo le accuse, sarebbe gravemente indiziato di atti persecutori e di episodi di estorsione ai danni dell’ex compagna.

Nonostante le restrizioni, i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, in particolare Carabinieri e Polizia di Stato, avrebbero documentato diverse violazioni della misura cautelare, con il giovane sorpreso più volte fuori dalla propria abitazione.

L’episodio più recente avrebbe determinato l’aggravamento della misura: secondo quanto ricostruito, il 21enne avrebbe aggredito in strada il padre della sua ex fidanzata, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Alla luce di questi comportamenti, l’Autorità giudiziaria ha ritenuto sussistenti nuove e più gravi esigenze cautelari, disponendo la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

