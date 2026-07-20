Scicli Unesco ma senza regole: auto, motorini e sosta selvaggia nel cuore del barocco

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Cittadini e turisti parlano di imprudenze da parte di soggetti che non rispettano un fregio, quale il titolo Unesco, raggiunto dopo sacrifici ed impegni amministrativi con il luogo simbolo della città, la rinomata via Francesco Mormino Penna che ricorda la via Crociferi a Catania. Imprudenze che vogliono significare violazione del vivere civile. “Stiamo parlando di una via dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco, ovvero di un’area dove la tutela di un bene così prestigioso e fragile dovrebbe essere assoluta. Di contro registriamo che da parte dell’amministrazione in carica non esiste nessuna vigilanza. La zona a traffico limitato, viene violata costantemente da auto e ciclomotori i cui conducenti non sono residenti né diretti presso l’Hotel 900 o altri esercizi commerciali – viene scritto in una nota – affermiamo ciò dopo aver verificato gli abusi commessi da mezzi che accedono indisturbati da Corso Umberto I e che percorrono via Aleardi, attraversando il ponte, per raggiungere il vicino chiosco-bar o semplicemente per ‘sfilare’. Inoltre molte auto non autorizzate spesso percorrono indisturbatamente anche via Mormina-Penna. In questa fragilissima e preziosa ‘arteria’ i mezzi adibiti alle consegne entrano regolarmente fuori dagli orari previsti e spesso sostano oltre il tempo consentito. Per le consegne andrebbero impiegati mezzi molto più piccoli. Tornando a via Aleardi denunciamo che il divieto di sosta non viene rispettato e che i bidoni dei rifiuti dei locali occupano abusivamente degli spazi che dovrebbero invece essere lasciati a una pura fruizione da parte di visitatori e residenti. Le stesse emergenze riguardano anche via Spadaro, specialmente per le auto in sosta vietata in prossimità del bellissimo archetto con sottopasso. Alla luce di quanto esposto chiediamo la presenza, costante e attenta, di un agente della polizia municipale. Inoltre segnaliamo, sempre in via Aleardi, la mancata manutenzione della antica pavimentazione: molte ‘cuticchie’ sono divelte o mancano del tutto; con pericolo per chi vi transita a piedi”. L’Amministrazione comunale del sindaco Mario Marino è impegnata in una costante azione di vigilanza e di cura in questa parte (come in tante altre) del centro storico della città. Una presenza che vuole significare attenzione e tutela di beni importanti per il mantenimento del riconoscimento Unesco che nessuno si vuole giocare alla roulette della barbaria degli incivili.

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