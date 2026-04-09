Riparte martedì 7 aprile “Salute a Bordo”, la campagna itinerante di screening promossa dall’ASP di Ragusa con l’obiettivo di avvicinare i servizi di prevenzione ai cittadini dei dodici comuni iblei. Dopo il successo registrato lo scorso dicembre, l’iniziativa torna sulle strade del territorio con un motorhome attrezzato che porterà informazione, esami e servizi direttamente nelle […]
Scicli tra arte e musica: l’organo storico torna a incantare
09 Apr 2026 10:00
Appuntamento sabato, alle 18, nella chiesa Santa Maria La Nova Santuario Maria SS. della Pietà a Scicli per il secondo atto di “Arte & Note” promosso dall’associazione Triskele per fare conoscere uno dei beni più preziosi della città. Sarà il Maestro Marcello Giordano Pellegrino a suonare l’antico organo a canne mentre i visitatori saranno accolti dai ragazzi del progetto di alternanza scuola–lavoro dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella”. Sono un gruppo di giovani ciceroni che saranno pronti, per la seconda volta, a raccontare curiosità e storia del Museo del Campanile. Questa straordinaria esperienza sarà arricchita anche dal suggestivo ascolto dell’Organo a Canne, con visita guidata all’interno del pregevole e storico strumento a cura di Marcello Giordano Pellegrino.
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