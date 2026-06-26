Scicli estate 2026: eventi live in spiaggia con Radio 105 a Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

L’estate 2026 a Scicli si apre all’insegna della musica, del mare e della grande visibilità nazionale. Dal 26 al 28 giugno, le spiagge di Donnalucata, Cava d’Aliga e Sampieri ospiteranno tre eventi live in diretta su Radio 105, per un debutto della stagione estiva che unisce intrattenimento e valorizzazione del litorale. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marino, si inserisce nel contesto della Bandiera Blu, riconoscimento che certifica la qualità ambientale e dei servizi delle località balneari del territorio.

Il format scelto per l’edizione 2026 è quello di “Mare di Note”, una rassegna di tre serate musicali a tema dance che animeranno le principali località costiere del comune.

Il calendario prevede il primo appuntamento giovedì 26 giugno nella spiaggia di Micenci a Donnalucata, dalle 19 alle 21. Il secondo evento si terrà venerdì 27 giugno a Cava d’Aliga, mentre la chiusura è prevista per sabato 28 giugno sulla spiaggia di Sampieri, con lo stesso format musicale e la diretta radiofonica nazionale.

Le tre serate rappresentano un momento di promozione del territorio e un’occasione di aggregazione per residenti e visitatori, con l’obiettivo di valorizzare le spiagge sciclitane anche attraverso una vetrina mediatica di rilievo come quella offerta da Radio 105.

Con “Mare di Note”, Scicli inaugura ufficialmente la stagione estiva puntando su musica, turismo e identità costiera, in un connubio tra intrattenimento e promozione territoriale.

[image: image.png]



© Riproduzione riservata