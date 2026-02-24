Scicli, studenti portano le richieste di sport e socialità in Consiglio Comunale

Sono stati proprio i giovani a chiedere che la questione finisse sugli scranni consiliari con una seduta aperta al loro contributo. E così è stato. In una Scicli dove la democrazia è pane quotidiano ampio confronto fra amministratori, consiglieri comunali e studenti in una seduta aperta convocata dalla presidente Desirè Ficili. Gli studenti dell’Istituto di Istruzione superiore “Quintino Cataudella” hanno chiesto spazi per lo sport e per la socializzazione: due momenti di vita diversi ma con un unico denominatore, quello del confronto e della riflessione. Lo hanno fatto in maniera solare, silenziosa e rispettosa del vivere civile.

Il Comune ha in cantiere più interventi per sanare i disagi degli impianti sportivi, alcuni chiusi ed altri “moribondi” per inefficienze tecniche.



“Sul tema dell’ex Geodetico è stato delineato un quadro tutt’altro che rassicurante: si è parlato di un presunto avvio dei lavori nel mese di maggio, ma senza certezze formali, senza un cronoprogramma pubblico dettagliato, senza atti definitivi che possano rassicurare la comunità. È emerso inoltre che, anche qualora l’iter dovesse partire, potrebbero trascorrere mesi, se non anni, prima che la struttura possa essere effettivamente utilizzata. In sostanza, ancora promesse, ancora prospettive indefinite” – commentano i consiglieri delle due liste civiche SiAmo Scicli e Libertà Popolare.

Le richieste degli studenti spaziano dall’ampliamento degli orari della biblioteca comunale alla fruibilità della Villa Penna, alla individuazione di spazi aggregativi realmente accessibili, alla riattivazione della Consulta giovanile e della Consulta dello Sport.

“Scicli ha bisogno di un vero piano per le nuove generazioni che includa una Cittadella dello sport moderna e funzionale, la riqualificazione e gestione strutturata degli impianti esistenti, la creazione di luoghi permanenti di aggregazione culturale e sociale, l’attivazione di incubatori di impresa assistiti e spazi di coworking pubblici per favorire l’autoimprenditorialità e trattenere competenze sul territorio. Senza una strategia complessiva, ogni intervento resterà episodico” – concludono la nota SiAmo Scicli e Libertà Popolare.

