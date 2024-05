Scicli: si presenta il libro “L’Occasione Perduta” di Paolino Maniscalco

“L’Occasione Perduta” – Ricordi di un Assessore della Primavera di Catania è il titolo di una conversazione che Paolino Maniscalco terrà a Scicli in via Aleardi, presso il Circolo Brancati, venerdì 31 maggio alle 18.30. Maniscalco rifletterà su un periodo particolare della storia politica catanese, iniziato nel giugno del 1993 con l’elezione diretta del sindaco, un evento reso possibile da una particolare “congiunzione astrale”. Questo portò, per la prima volta, a un ballottaggio tra due candidati progressisti in una città con una storia politica molto diversa.

Il libro, con prefazione di padre Salvatore Resca, descrive la complessità della gestione della pubblica amministrazione, paragonata a un “ordigno infernale”. Maniscalco racconta gli anni di intenso lavoro e i cambiamenti significativi ottenuti, come la trasformazione di Catania da città notoriamente sporca a esempio di efficienza nella Protezione Civile. Nonostante questi successi, una parte della città osteggiava questi cambiamenti, e molti dei progressi furono abbandonati dopo la fine della loro amministrazione.

L’evento, organizzato in collaborazione con R.E.I. – Raggruppamenti Estemporanei Iblei e il Circolo Legambiente Kiafura di Scicli, fa parte del programma del Maggio dei Libri 2024. Questo incontro sarà un’occasione per esplorare come dovrebbe essere amministrata una città, mettendo sempre al centro il Bene Comune e i cittadini.

© Riproduzione riservata