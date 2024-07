Scicli sarà raffigurata in un francobollo

Dopo molti mesi di lavoro dietro le quinte, domani, venerdì 5 luglio alle ore 18, nella stanza del sindaco di Scicli, Mario Marino, verrà presentato il nuovo francobollo raffigurante Scicli. La cerimonia vedrà la partecipazione della Zecca dello Stato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e di Poste italiane, insieme al sindaco Marino e alla sua giunta.

Un francobollo in 250 mila copie

Questa iniziativa, curata dagli uffici della “Scicli Film Commission”, è una novità che pone Scicli come città immagine per l’Italia. Il francobollo è stato stampato in 250 mila copie, rappresentando un’importante operazione di branding per la città e rendendola un’icona per collezionisti e filatelisti.

Il francobollo ritrae il Colle di San Matteo, simbolo di Scicli, rafforzando il prestigio e la dimensione mitica della città, nel senso greco di “luogo del racconto”. Appartenente alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico dedicati ai Borghi d’Italia – Serie turistica: Scicli”, il francobollo è stato realizzato grazie a una foto donata da Luigi Nifosì.

Domani pomeriggio, a partire dalle ore 18:00, le Poste italiane e il Comune allestiranno un gazebo dove sarà possibile acquistare il francobollo, ottenere l’annullo filatelico e acquistare i prodotti correlati al “Francobollo Scicli”. Questi prodotti includono la cartolina filatelica di emissione affrancata con un esemplare annullato dal bollo speciale del giorno di emissione, la busta primo giorno affrancata con un esemplare annullato dal bollo speciale del giorno di emissione, e il bollettino illustrativo.

Il francobollo sarà svelato ufficialmente solo domani. Il gazebo per l’acquisto sarà aperto dalle ore 18:00 alle ore 20:00.

