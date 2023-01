Scicli ricorda l’eccidio di Scilla in cui vennero uccisi due carabinieri

A Scicli, citta’ natale dell’appuntato dei carabinieri Vincenzo Garofalo trucidato assieme al collega Antonino Fava, si e’ commemorato il 29mo anniversario dell’eccidio di Scilla. Una commemorazione che quest’anno, a due giorni dall’arresto dell’ex latitante Matteo Messina Denaro, ha assunto un significato ancora piu’ pregnante.

“L’eccidio di Scilla si colloca in un percorso di sangue all’interno di quel periodo storico caratterizzato da un attacco accanito e incessante che puntava a contrapporsi frontalmente e ferocemente allo Stato impegnato in una ininterrotta azione di contrasto del fenomeno mafioso” ha ricordato il colonnello Carmine Rosciano, comandante provinciale dell’Arma, che ha aggiunto: “L’arresto di due giorni fa dell’ergastolano Matteo Messina Denaro, ultimo rappresentante della mafia stragista ad essere catturato, costituisce simbolicamente la chiusura del cerchio di quella cruenta stagione.

Alla commemorazione ha partecipato anche il sindaco di Scicli, Mario Marino. Il colonnello Rosciano ha voluto rivolgere un saluto al fratello e alla sorella di Vincenzo Garofalo, Salvatore e Loredana. L’appuntato sciclitano aveva 34 anni quando venne trucidato; lascio’ moglie e due bimbi, Guglielmo che all’epoca aveva sei anni e che oggi e’ un carabiniere, e Andrea che aveva appena un anno.

“Noi tutti abbiamo il dovere di tributare, anche in queste forme, la nostra grandissima riconoscenza e gratitudine all’appuntato Vincenzo Garofalo, alla sua famiglia per l’immane perdita sofferta, e a tutte le donne e agli uomini che, come lui, hanno pagato con l’estremo sacrificio della vita la propria azione di contrasto alla mafia e ad ogni forma di illegalità'”, perche’, ha concluso il comandante provinciale dell’Arma di Ragusa, “il loro sacrificio non e’ stato vano, ma anzi e’ stato fondamentale per garantire a tutti noi di poter continuare a respirare l’aria limpida della democrazia e della liberta’ in un filo ideale di valori che unisce chi, ieri come oggi, ha scelto di dedicare il proprio impegno alla collettivita’, dando il proprio contributo per affermare i valori di fedelta’, dovere, coraggio, altruismo, giustizia, imprescindibili presupposti per assicurare la civile convivenza ed il progresso della comunita’”