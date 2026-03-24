Scicli riapre il sipario: musica, teatro e solidarietà per la Casa Gialla

La costruzione di questo…ponte è stata avviata nel mese di ottobre dello scorso anno quando venne pensata la Piazza del Volontariato, un soggetto che racchiude tutte le associazioni di volontariato ed i club servizi del territorio. La prima uscita ufficiale proprio in quell’autunno in piazza Italia, la seconda invece ieri sera con l’avvio della stagione teatrale finalizzata ad aiutare la Casa Gialla sul Molo che il ciclone Harry ha fortemente danneggiato nella sede di Sampieri. Una realtà dedicata a bambini ed adolescenti (oltre sessanta i frequentanti) e destinata a costruire per loro un futuro migliore. In campo non solo la Piazza del Volontariato ma anche l’Associazione siciliana consumatori consapevoli, soggetto che sà di concretezza e che è stato presente con il suo responsabile Giovanni Pagano venuto appositamente da Palermo, e la Coop del Gruppo Radenza. E soprattutto i protagonisti, tutti attori, cantanti e musicisti amatoriali. La prima sul palco, con il cine-teatro Italia che è tornato ad aprire il sipario con quel suo grande drappo di velluto rosso che mancava tanto agli sciclitani, è stata affidata al gruppo locale “Kantamu e Kuntamu” che fa capo all’associazione culturale Armonie Iblee. Fra musica, recitazione e gags il ricco pubblico ha trascorso una serata piacevole. Una serata all’insegna della solidarietà presentata dal giornalista Enzo Scarso, particolarmente sensibile ai temi sociali e solidali e che Scicli sta “adottando” con piacevole trasporto apprezzandone le doti di promozione culturale.

La solidarietà è il veicolo per capire e crescere in una città dove i bisogni sono tanti.

La città di Scicli sta sperimentando questo percorso, la comunità ne comprende le finalità e non si risparmia. Non si risparmiano chi ha permesso l’organizzazione e la riuscita della serata. Dal gruppo, composto da artisti e musicisti del posto e con mattatori Carmelo Conti e Carmelo Trovato, che si è esibito sul palco con musiche e gags strappa sorrisi, al titolare del service Giuseppe Stornello ed a chi ha permesso, con convinzione e caparbietà, di fare nuovamente alzare il sipario al cine-teatro Italia, riportare teatro e musica sul palco e di aiutare chi sta nel bisogno, sia esso materiale che morale.

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