Scicli: Rassegna letteraria “Marzo della cultura”. Domani Al “Brancati” primo appuntamento

Una rassegna che prende il via domani nella sede dell’associazione culturale “Vitaliano Brancati” in via Aleardi a Scicli con inizio alle 18,30. Gli incontri della rassegna “Marzo della cultura” prendono il via con la presentazione del romanzo di Carlo Blangiforti “Un vento che passa, un’ombra, un niente”.

Si tratta di tre romanzi brevi, racchiusi in un unico volume, di un autore che sorprende per la bellezza della sua scrittura. L’autore, che sarà presente all’evento letterario, converserà con il critico Giuseppe Pitrolo. “Lo so cosa vuol dire. La vita, uno la può amare alla follia, ma quasi mai si tratta di un sentimento ricambiato” scrive Brangiforti nella sua nuova fatica letteraria.

