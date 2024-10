“Oltre Oceano” con protagonista Lidia Schillaci, apre la stagione del Teatro Donnafugata. Regia di Mario Incudine

Il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla è pronto per lanciare una nuova entusiasmante stagione teatrale, presentata in un incontro riservato ai partner e agli abbonati. L’evento, che si è tenuto sabato scorso, ha visto in scena lo spettacolo “Le donne di Verga tra finzione e realtà”, diretto da Ezio Donato. Le direttrici artistiche Vicky e Costanza DiQuattro hanno voluto omaggiare i loro affezionati spettatori con una performance in cui le parole di Giovanni Verga si sono fuse con le musiche del compositore catanese Francesco Paolo Frontini, eseguite da un gruppo di talentuosi musicisti.

Il tema centrale della stagione 2024-2025 sarà “Amore e Arte”, con il debutto previsto per venerdì 25 e sabato 26 ottobre alle ore 20.30 con “Oltre Oceano”, un’opera originale scritta da Costanza DiQuattro e diretta da Mario Incudine. Lo spettacolo avrà come protagonista la cantante Lidia Schillaci e racconterà la storia di una donna siciliana in cerca di vendetta per l’infedeltà del suo amante, che decide di trasferirsi in America per lasciarsi alle spalle un passato doloroso. La musica, che rappresenta le sue radici italiane, gioca un ruolo fondamentale nella sua vita e in quella di suo figlio. Lidia Schillaci, accompagnata al pianoforte da Ciccio Leo, interpreterà brani iconici della musica italiana, creando un ponte tra Sicilia e America.

La stagione continuerà con diversi spettacoli di rilievo, tra cui “Figli di Abramo” (15 e 16 novembre), “L’uomo dal fiore in bocca” di Pirandello (13 e 14 dicembre), “Tanto vale divertirsi” (11 e 12 gennaio), “Due preti di troppo” (1 e 2 febbraio) e “La Mite” di Dostoevskij (1 e 2 marzo). Il cartellone si chiuderà il 4 e 5 aprile con uno spettacolo originale di Costanza DiQuattro, interpretato da Pino Strabioli.

Le direttrici artistiche hanno sottolineato l’importanza di ogni spettacolo, evidenziando il potere evocativo del teatro, che trasporta il pubblico in un viaggio ricco di emozioni e riflessioni. La nuova stagione teatrale si propone di offrire uno spazio di bellezza e creatività, creando un legame profondo tra gli artisti e il pubblico.

Tutti gli spettacoli saranno preceduti da aperitivi offerti dal Mad nel foyer del teatro, e a novembre partirà anche la nuova stagione de “Il Donnafugata dei Piccoli”, una rassegna dedicata ai giovani spettatori.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni e abbonamenti, è possibile contattare il numero 334.2208186 o visitare il sito www.teatrodonnafugata.it.

© Riproduzione riservata