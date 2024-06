Scicli: pulite le spiagge del litorale e installate le passerelle

L’amministrazione comunale di Scicli ha avviato un’operazione di pulizia delle spiagge per garantire un ambiente pulito e accogliente per residenti e turisti. Questo intervento, parte di un piano più ampio di gestione delle risorse costiere, preve la rimozione dei rifiuti, ovvero la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi lungo la costa e la manutenzione delle dune, una serie di interventi per proteggere e mantenere le dune costiere, essenziali per l’ecosistema locale.

Installazione delle passerelle

Oltre alla pulizia, l’amministrazione comunale sta installando nuove passerelle lungo le spiagge. Queste strutture sono progettate per essere particolarmente comode e accessibili, migliorando così l’accesso alle spiagge per tutti, inclusi anziani e persone con disabilità. Con la stagione estiva alle porte, queste azioni garantiranno un ambiente più pulito e fruibile per tutti coloro che vorranno godere delle bellezze naturali della costa sciclitana.

