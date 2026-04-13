Dalla prevenzione alla paralisi. È su questo corto circuito che si accende lo scontro sulla sanità in provincia di Ragusa, dopo la denuncia durissima lanciata dal comitato Articolo 32, che chiede la rimozione immediata dei vertici dell’azienda sanitaria. Al centro del caso, una vicenda che mette in discussione l’efficacia stessa dei programmi di screening. L’ASP […]
Scicli protagonista nella ginnastica artistica: pioggia di titoli regionali
13 Apr 2026 11:43
Tutte le atlete della società sciclitana si sono distinte. A loro il merito e la capacità di farsi notare per pulizia ed eleganza, ha commentato la stessa società che lavora sodo per dare la possibilità alle giovani e giovanissime atlete di dare il meglio di sé in questa disciplina sportiva. “Il podio è formato da tre posti e, vista la numerosa partecipazione, non tutte possono salirci. Ma questo non cambia nulla: siete state tutte bravissime! Complimenti a tutte!
È stato un weekend lungo ma davvero soddisfacente… ora pronti a tornare al lavoro!” – questo il messaggio di istruttori e società inviate alle atlete.
I risultati nelle gare di Ragusa.
LA3 Avanzato
A2: Sofia Zagarini – campionessa regionale
A4: Alice Scarfò – campionessa regionale
Matilde Fargione – vice campionessa regionale
LA3 Base
A1: Nina Buscema & Gioia Pellegrino – campionesse regionali ex aequo, Anna Santospagnuolo 3ª classificata, Clizia Ficili 5ª, Alice Carpinteri 11ª, Viola Leonardi 32ª.
A2: Elajda Sina – campionessa regionale, Rebecca Burletti 3ª classificata, Sara Gulino 5ª, Dafne Ficili 6ª, Vanda Bufardeci 12ª,
Alice Drago 16ª.
A3: Ilenia Portelli – campionessa regionale, Nicoletta Scala 3ª classificata, Noemi Basile 26ª.
J2: Carlotta Marino – campionessa regionale
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