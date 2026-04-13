Scicli protagonista nella ginnastica artistica: pioggia di titoli regionali

Tutte le atlete della società sciclitana si sono distinte. A loro il merito e la capacità di farsi notare per pulizia ed eleganza, ha commentato la stessa società che lavora sodo per dare la possibilità alle giovani e giovanissime atlete di dare il meglio di sé in questa disciplina sportiva. “Il podio è formato da tre posti e, vista la numerosa partecipazione, non tutte possono salirci. Ma questo non cambia nulla: siete state tutte bravissime! Complimenti a tutte!

È stato un weekend lungo ma davvero soddisfacente… ora pronti a tornare al lavoro!” – questo il messaggio di istruttori e società inviate alle atlete.

I risultati nelle gare di Ragusa.

LA3 Avanzato

A2: Sofia Zagarini – campionessa regionale

A4: Alice Scarfò – campionessa regionale

Matilde Fargione – vice campionessa regionale

LA3 Base

A1: Nina Buscema & Gioia Pellegrino – campionesse regionali ex aequo, Anna Santospagnuolo 3ª classificata, Clizia Ficili 5ª, Alice Carpinteri 11ª, Viola Leonardi 32ª.

A2: Elajda Sina – campionessa regionale, Rebecca Burletti 3ª classificata, Sara Gulino 5ª, Dafne Ficili 6ª, Vanda Bufardeci 12ª,

Alice Drago 16ª.

A3: Ilenia Portelli – campionessa regionale, Nicoletta Scala 3ª classificata, Noemi Basile 26ª.

J2: Carlotta Marino – campionessa regionale

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