Scicli pronta al grande cambiamento: via ai lavori del Palazzo Miccichè-Lipparini da 8 milioni

L’appalto dei lavori è previsto a fine aprile dopo che la società, aggiudicataria della progettazione, il Raggruppamento temporaneo di professionisti con capogruppo mandataria la Sidoti Engineering Srl di Roma, entro il 20 di questo mese di gennaio consegnerà il progetto esecutivo di rifacimento della facciata del palazzo Miccichè-Lipparini di piazza Italia con relativo consolidamento dell’edificio per un finanziamento già in cassa di otto milioni di euro. Una fase di consegna (per il progetto esecutivo è stata destinata la somma di poco più di 272 mila euro) che spiana la strada alla gara di appalto con il Comune sciclitano che avrà trenta giorni di tempo per concluderla. Diversi, da settimane, i sopralluoghi, interni ed esterni al palazzo, dei professionisti volti a chiudere sul progetto esecutivo dopo che la società romana ha avuto in mano il progetto di massima riguardante il rifacimento del palazzo di vetro e cemento, costruito negli anni Sessanta del secolo scorso dopo l’abbattimento del collegio dei Gesuiti. “La progettazione esecutiva è alle ultime battute. Si sta realizzando in BIM, Building Information Modeling, un metodo collaborativo basato sulla creazione di un modello digitale intelligente e condiviso, che integra informazioni geometriche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e gestionali di un progetto – spiega l’assessore ai lavori pubblici Enzo Giannone – questo approccio facilita la collaborazione tra i professionisti, riduce gli errori, ottimizza tempi e costi e migliora la qualità finale dell’opera, supportando il progetto dall’ideazione fino alla gestione e manutenzione. Aspettiamo entro il 20 di questo mese la consegna del progetto esecutivo, poi andremo in gara d’appalto per l’avvio dell’opera pubblica con la posa della prima pietra, la più grande che al momento abbiamo in programma in città non escludendo il progetto finanziato di recupero del Parco di San Matteo. Un momento epocale”.



© Riproduzione riservata